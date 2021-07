Manca da casa da una settimana: ricerche in corso a San Giovanni Bianco (Di domenica 4 luglio 2021) Sono scattate nella serata di sabato 3 luglio, attorno alle 20, le ricerche di un uomo di 65 anni originario di Verdello di cui non si hanno notizie da domenica scorsa. Una volta arrivata la segnalazione, le squadre della VI Delegazione Orobica del Cnsas (Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) sono immediatamente partite. Le operazioni si stanno concentrando in particolare nella zona di San Giovanni Bianco e dintorni: l’uomo, infatti, è solito trascorrere del tempo presso una baita della frazione Bosco. È da lì che hanno iniziato a scandagliare la zona i tecnici del Cnsas: al momento sono quindici quelli impegnati ... Leggi su bergamonews (Di domenica 4 luglio 2021) Sono scattate nella serata di sabato 3 luglio, attorno alle 20, ledi un uomo di 65 anni originario di Verdello di cui non si hanno notizie da domenica scorsa. Una volta arrivata la segnalazione, le squadre della VI Delegazione Orobica del Cnsas (Corpo nazionale socalpino e speleologico) sono immediatamente partite. Le operazioni si stanno concentrando in particolare nella zona di Sane dintorni: l’uomo, infatti, è solito trascorrere del tempo presso una baita della frazione Bosco. È da lì che hanno iniziato a scandagliare la zona i tecnici del Cnsas: al momento sono quindici quelli impegnati ...

