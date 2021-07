LIVE Tour de France 2021 in DIRETTA: O’Connor maglia gialla virtuale! Cattaneo recupera (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLASSIFICA GENERALE Tour DE France 2021 15.54 4 km al GPM, continua a piovere. Un tempo da lupi. Al comando Quintana, Higuita e O’Connor, 4° Woods a 1’23”, a 2’48” il gruppetto con Martin, Colbrelli e Cattaneo, a 8’30” il gruppo maglia gialla. O’Connor maglia gialla virtuale. 15.53 Nairo Quintana si sta alimentando con una barretta energetica. 15.51 BEN O’Connor maglia gialla ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACLASSIFICA GENERALEDE15.54 4 km al GPM, continua a piovere. Un tempo da lupi. Al comando Quintana, Higuita e, 4° Woods a 1’23”, a 2’48” il gruppetto con Martin, Colbrelli e, a 8’30” il gruppovirtuale. 15.53 Nairo Quintana si sta alimentando con una barretta energetica. 15.51 BEN...

