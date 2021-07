Lazio | Sarri vuole strappare un giocatore ad una sua ex squadra

(Di domenica 4 luglio 2021) Come riportato dal Tempo, lavorrebbe regalare aildella Juventus Federico Bernardeschi. Tutti hanno la testa all’Europeo, ma i club stanno progettando la campagna acquisti per la prossima cessione. In Serie A ci sono stati tanti cambiamenti sulle varie panchine dove solo Milan ed Atalanta non hanno cambiato il proprio tecnico Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

1 Maurizio, tra i papabili acquisti sul mercato della sua nuova squadra, la, potrebbe contemplare anche un suo ex giocatore alla Juventus: Federico Bernardeschi , che secondo Il Tempo interessa molto ...Laha ufficializzato la nuova maglia per la stagione 2021 - 2022. La società capitolina, in ... La nuova casacca della formazione guidata da Maurizio, infatti, verrà realizzata attraverso la ...Il terzino albanese è a ad un passo dalla Lazio. Ritroverà Maurizio Sarri, il suo mentore in panchina sin dai tempi di Empoli. Pronto per lui un contratto quadriennale. A riferirlo è Niccolò Ceccarini ...Novità in arrivo per Maurizio Sarri. Secondo TMW, la Lazio è vicinissima a Elseid Hysaj che giungerebbe dal Napoli a parametro zero, riabbracciando così il suo vecchio tecnico. Per il terzino si prosp ...