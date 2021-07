Indagato per omicidio il bracciante che avrebbe investito le due ragazze morte in un campo: «Non mi sono accorto di nulla» (Di domenica 4 luglio 2021) Non si sarebbe accorto di nulla il bracciante che avrebbe investito le due ragazze trovate morte ieri sera nelle campagne tra San Giuliano Milanese e Locate di Triulzi, nell’hinterland del capoluogo lombardo. L’uomo è stato rintracciato la scorsa notte dai carabinieri di San Donato Milanese che lo hanno sentito per diverse ore e dal pomeriggio di domenica risulta Indagato per omicidio colposo. «Si tratta, semplicemente, di un atto dovuto» per consentire all’uomo di partecipare con un proprio consulente, se lo riterrà opportuno, a ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) Non si sarebbediilchele duetrovateieri sera nelle campagne tra San Giuliano Milanese e Locate di Triulzi, nell’hinterland del capoluogo lombardo. L’uomo è stato rintracciato la scorsa notte dai carabinieri di San Donato Milanese che lo hanno sentito per diverse ore e dal pomeriggio di domenica risultapercolposo. «Si tratta, semplicemente, di un atto dovuto» per consentire all’uomo di partecipare con un proprio consulente, se lo riterrà opportuno, a ...

