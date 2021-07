Incidenti montagna | escursionista disperso nel Cuneese

Advertising

Un escursionista 69enne risulta disperso da ieri nel Cuneese. Le ricerche del soccorso alpino si sono inizialmente concentrate in Valle Stura, dove i famigliari credevano fosse diretto, ma la sua auto .... Tragedia in alta quota in Valle d'Aosta. Due giovani alpiniste, Martina Svilpo, di 29 anni, e Paola Viscardi di 28, sono morte assiderate nei pressi della Pyramide Vincent, a quota ...Erano saliti in Lessinia dalla città con le loro famiglie per un sabato di festa in quella che è la montagna dei Veronesi, tra prati verdi dove giocare, malghe dove mangiare, ...04 luglio 2021 Tragedia in alta quota in Valle d'Aosta. Due giovani alpiniste, Martina Svilpo, di 29 anni, e Paola Viscardi di 28, sono morte assiderate nei pressi della Pyramide Vincent, a quota 4150 ...