Il padre di Pierpaolo Pretelli scrive ad Elisabetta Gregoraci e finisce in un mare di polemiche (Di domenica 4 luglio 2021) La famiglia Pretelli non sembra aver dimenticato Elisabetta Gregoraci. Bruno Pretelli, padre di Pierpaolo ha condiviso un messaggio su Instagram, indirizzato alla conduttrice di Battiti Live, scatenando la rabbia dei fan dei Prelemi, che hanno visto il suo gesto come una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi. “Complimenti per tutto da me e Margherita”, ha scritto in una story il padre dell’ex gieffino, a nome suo e della moglie. I follower di Pierpaolo hanno invaso il signor Prelemi di messaggi negativi, tanto da spingerlo a cancellare la ... Leggi su cityroma (Di domenica 4 luglio 2021) La famiglianon sembra aver dimenticato. Brunodiha condiviso un messaggio su Instagram, indirizzato alla conduttrice di Battiti Live, scatenando la rabbia dei fan dei Prelemi, che hanno visto il suo gesto come una mancanza di rispetto nei confronti di Giulia Salemi. “Complimenti per tutto da me e Margherita”, ha scritto in una story ildell’ex gieffino, a nome suo e della moglie. I follower dihanno invaso il signor Prelemi di messaggi negativi, tanto da spingerlo a cancellare la ...

