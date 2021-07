Final Fantasy VII Remake | la parte 2 sarà open world? Arrivano i primi indizi dal co-director

(Di domenica 4 luglio 2021)VII1 ha coperto la porzione di storia ambientata a Midgar, quindi era logico aspettarsi una progressione di gioco lineare e poco aperta, in linea con l'originale capitolo. Tuttavia, come ormai sappiamo, una volta superato Midgar ci attende tutto il resto del mondo di gioco,ndo dalla cittadina di Kalm e il ranch dei Chocobo. Come si tradurrà tutto questo nella secondadel? Durante un'intervista con IGN, i duedel gioco, Motomu Toriyama e Naoki Hamaguchi, hanno voluto lanciare qualche piccolo ...

VII Remake Intergrade è arrivato da poco su PS5 , facendo splendere di una nuova luce quanto di buono già visto su PS4. I fan del settimo episodio, e del recente rifacimento , sono in ...Difficilmente infatti questo compositore non vi risulterà familiare solo sentendone il nome, ma se così non fosse non possiamo biasimarvi: mica c'erain Abiura di me , del resto. Un ...Durante un'intervista, il co-director di Final Fantasy VII Remake, Naoki Hamaguchi, ha lanciato degli indizi sul possibile gameplay della seconda parte di gioco.Final Fantasy VII Remake Intergrade è arrivato da poco su PS5, facendo splendere di una nuova luce quanto di buono già visto su PS4.