Fares, il Cagliari e le smentite firmate Capozucca (Di domenica 4 luglio 2021) Le smentite di Stefano Capozucca sono come avere dieci gradi in più in questo periodo dell’anno: inutili. Anzi, insignificanti: non ne abbiamo lontanamente bisogno. Tutto questo perché Capozucca ha smentito la semplice ipotesi di Mohamed Fares, in uscita dalla Lazio. Un modo goffo per nascondere la verità. Confermiamo: il Cagliari ha chiesto informazioni approfondite, non per uno scambio con Lykogiannis che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma proprio perché fortemente interessato alle prestazioni dell’esterno sinistro. Fares piace anche al Torino, ma ricordiamo quanto ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 luglio 2021) Ledi Stefanosono come avere dieci gradi in più in questo periodo dell’anno: inutili. Anzi, insignificanti: non ne abbiamo lontanamente bisogno. Tutto questo perchéha smentito la semplice ipotesi di Mohamed, in uscita dalla Lazio. Un modo goffo per nascondere la verità. Confermiamo: ilha chiesto informazioni approfondite, non per uno scambio con Lykogiannis che ha il contratto in scadenza il prossimo giugno, ma proprio perché fortemente interessato alle prestazioni dell’esterno sinistro.piace anche al Torino, ma ricordiamo quanto ...

Advertising

marinabeccuti : Fares al Cagliari? Ecco come risponde il ds Capozucca - Torinogranatait : Fares al Cagliari? Ecco come risponde il ds Capozucca - LiveLazio : ??Il DS del #Cagliari Capozucca a @incontroolympia: “Non ho mai parlato con Tare di Fares?. Lo apprezziamo ma non c… - Cagliari_1920 : Fares Cagliari, il ds Capozzucca: «Mai parlato con la Lazio» #cagliaricalcio - Daniele20052013 : Fares Cagliari, il ds Capozzucca: «Mai parlato con la Lazio» -

Ultime Notizie dalla rete : Fares Cagliari Lazio, arriva Hysaj: c'è Fares in uscita ...perché Momo Fares , preso l'anno scorso dalla Spal per rimpiazzare il capitano, non ha convinto. Hysaj giocherà da terzino sinistro, l'algerino è invece in uscita. Ha richieste da Torino e Cagliari . ...

Fares lascerà la Lazio: volata a due. L' ingaggio farà la differenza Fares lascerà la Lazio - Il futuro di Mohamed Fares è lontano dalla Lazio e i club che stanno monitorando la situazione con più interesse sono Cagliari e Torino . Secondo quanto riportato da ' Alfredo Pedullà ', il club sardo vorrebbe chiudere l' ...

Fares Cagliari, il ds Capozzucca: «Mai parlato con la Lazio» Lazio News 24 Cagliari-Fares, avanti tutta: si tratta con la Lazio Secondo quanto riporta Sky Sport, Mohamed Fares sarebbe in cima alla lista dei possibili acquisti del Cagliari per la fascia sinistra. I rossoblu vorrebbero ingaggiare il franco-algerino che è stato g ...

Fares al Cagliari? Ecco come risponde il ds Capozucca Mohamed Fares al Cagliari nonostante l'interesse del Toro? La risposta del ds rossoblu, Stefano Capozucca, è diplomatica. Intervistato dall’emittente laziale Radio ...

...perché Momo, preso l'anno scorso dalla Spal per rimpiazzare il capitano, non ha convinto. Hysaj giocherà da terzino sinistro, l'algerino è invece in uscita. Ha richieste da Torino e. ...lascerà la Lazio - Il futuro di Mohamedè lontano dalla Lazio e i club che stanno monitorando la situazione con più interesse sonoe Torino . Secondo quanto riportato da ' Alfredo Pedullà ', il club sardo vorrebbe chiudere l' ...Secondo quanto riporta Sky Sport, Mohamed Fares sarebbe in cima alla lista dei possibili acquisti del Cagliari per la fascia sinistra. I rossoblu vorrebbero ingaggiare il franco-algerino che è stato g ...Mohamed Fares al Cagliari nonostante l'interesse del Toro? La risposta del ds rossoblu, Stefano Capozucca, è diplomatica. Intervistato dall’emittente laziale Radio ...