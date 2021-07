Elisabetta Gregoraci: l’abito è trasparente, si vede ogni cosa – FOTO (Di domenica 4 luglio 2021) Vediamo insieme la scelta particolare che ha fatto la bellissima Elisabetta Gregoraci per uno degli abiti a Battiti Live. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elisabetta Gregoraci (@ElisabettaGregoracireal) Come sappiamo la bellezza di Elisabetta è davvero tanto, e non ha giustamente problemi a mettere in mostra il suo fisico incredibile. Ma nella registrazione dell’ultima puntati di Battiti Live, che sta registrando in Puglia, ha sconvolto tutti per la scelta dell’abito, ... Leggi su formatonews (Di domenica 4 luglio 2021) Vediamo insieme la scelta particolare che ha fatto la bellissimaper uno degli abiti a Battiti Live. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@real) Come sappiamo la bellezza diè davvero tanto, e non ha giustamente problemi a mettere in mostra il suo fisico incredibile. Ma nella registrazione dell’ultima puntati di Battiti Live, che sta registrando in Puglia, ha sconvolto tutti per la scelta del, ...

Advertising

andreastoolbox : Il padre di Pierpaolo Pretelli scrive ad Elisabetta Gregoraci e finisce in un mare di polemiche… - mol_la_mi : @IndianoOceano Elisabetta Gregoraci è, in parole semplici, una brava persona. Non c'è altro da dire. - GossipItalia3 : Elisabetta Gregoraci manda in tilt i fan con i suoi look a Battiti Live #gossipitalianews - Novella_2000 : Pierpaolo Pretelli replica alle polemiche per un presunto commento del padre a Elisabetta Gregoraci #prelemi… - LorenzoMangano8 : RT @oocgfvip5: I concorrenti vedono per la prima volta il monologo incomprensibile di Elisabetta Gregoraci, le reazioni a caldo: #TZLATESH… -