"Viva l'amicizia e i valori che ci uniscono". Questo il brindisi con tanto di calice tra il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ed il segretario di Stato americano Antony Blinken a Villa Taverna a Roma in occasione del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza.

Ultime Notizie dalla rete : Maio con Di Maio, con Usa condivisione valori e scambi proficui "Viva l'amicizia e i valori che ci uniscono". Questo il brindisi con tanto di calice tra il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ed il segretario di Stato americano Antony Blinken a Villa Taverna a Roma in occasione del 4 luglio, giorno dell'Indipendenza ...

Scajola caccia Carabinieri da Consiglio Imperia/ "Senza mascherina", ma c'è plexiglas ... ha abbandonato con fare polemico l'aula e ha chiamato i Carabinieri per denunciare la sua richiesta. Roberto Giachetti: "Referendum giustizia? Di Maio firmi"/ "Non è un favore a Salvini" All'...

M5S, mediazione Fico-Di Maio: Conte leader (con Grillo) e governo Draghi blindato

Di Maio e Fico convincono Grillo, la scissione dei 5 Stelle finisce in stand by Fondamentale una cena avvenuta venerdì sera in cui i due leader pentastellati sono riusciti a convincere lo storico fondatore del Movimento a fare dietrofront e annullare la la consultazione degli isc ...

Fondamentale una cena avvenuta venerdì sera in cui i due leader pentastellati sono riusciti a convincere lo storico fondatore del Movimento a fare dietrofront e annullare la la consultazione degli iscritti.