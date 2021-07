Covid: Bernini, ‘bene campagna vaccinale ma più sforzi per anziani e tracciamento’ (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Stamani è stato superato il tetto delle 53 milioni di dosi somministrate, a una media di oltre 500 mila al giorno. Un bilancio ottimale, che ha rispettato gli impegni assunti dal commissario Figliuolo quando partì il nuovo piano vaccinale, e che per ora sta mettendo al riparo l’Italia dai rischi della variante Delta. Questo nonostante i pasticci comunicativi su Astrazeneca e gli stop and go della comunità scientifica. Resta però il buco nero dei troppi anziani ancora non vaccinati, e ogni sforzo di Governo e Regioni va ora concentrato su di loro e sul tracciamento capillare dei focolai, reso di nuovo possibile per il basso ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 luglio 2021) Roma, 4 lug. (Adnkronos) – “Stamani è stato superato il tetto delle 53 milioni di dosi somministrate, a una media di oltre 500 mila al giorno. Un bilancio ottimale, che ha rispettato gli impegni assunti dal commissario Figliuolo quando partì il nuovo piano, e che per ora sta mettendo al riparo l’Italia dai rischi della variante Delta. Questo nonostante i pasticci comunicativi su Astrazeneca e gli stop and go della comunità scientifica. Resta però il buco nero dei troppiancora non vaccinati, e ogni sforzo di Governo e Regioni va ora concentrato su di loro e sul tracciamento capillare dei focolai, reso di nuovo possibile per il basso ...

