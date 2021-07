A scuola solo chi è stato vaccinato? L’ipotesi per evitare un altro anno in Dad con la variante Delta (Di domenica 4 luglio 2021) L’inizio del prossimo anno scolastico arriverà con due certezze su cui concordano gli esperti: entro settembre la variante Delta in Italia riguarderà il 90% dei casi; i ragazzi, più spesso asintomatici rispetto agli anziani, sono: «un grosso serbatoio per la circolazione del virus e delle sue varianti e vanno vaccinati subito», dice a Repubblica la neopresidente della Società italiana di pediatria, Annamaria Staiano. Il rischio che il ritorno in classe assomigli maledettamente a quello dell’anno scolastico precedente con la Dad in agguato si sta facendo sempre più concreto davanti ai numeri delle ... Leggi su open.online (Di domenica 4 luglio 2021) L’inizio del prossimoscolastico arriverà con due certezze su cui concordano gli esperti: entro settembre lain Italia riguarderà il 90% dei casi; i ragazzi, più spesso asintomatici rispetto agli anziani, sono: «un grosso serbatoio per la circolazione del virus e delle sue varianti e vvaccinati subito», dice a Repubblica la neopresidente della Società italiana di pediatria, Annamaria Staiano. Il rischio che il ritorno in classe assomigli maledettamente a quello dell’scolastico precedente con la Dad in agguato si sta facendo sempre più concreto davanti ai numeri delle ...

