Vidal attacca Tite | «Ci vediamo in Cile | ma senza aiuti»

(Di sabato 3 luglio 2021) Arturosui social il c.t. del Brasiledopo il match in Copa America tra ile i verdeoro Arturonon riesce a darsi pace. Dopo l’eliminazione dalla Copa America per mano del Brasile e i pesanti attacchi all’arbitro, questa volta nel mirino del centrocampista finisce il c.t. verdeoro. Re Artù ha scritto su una storia Instagram al commissario tecnico avversario: «Ti abbiamo messo in ginocchio, ciinma(arbitrali ndr)». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

fcin1908it : Cile eliminato dal Brasile, Vidal attacca l’arbitro: “Ha voluto fare il pagliaccio” -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal attacca

Calcio News 24

Ieri aveva avuto un botta e risposta al veleno su una chat con una tifosa che lo accusava di essere stato irresponsabile, dicendo: 'Se non sai le cose che parli a fare?' maè entrato davvero a tutto tondo nella bufera dopo essere risultato positivo al Covid nonostante si fosse vaccinato assieme agli altri giocatori della nazionale cilena che sarà impegnata in coppa ...Scontate le partenze die Sanchez, quest'ultima dolorosa per Conte, probabili quelle di Eriksen e di Brozovic , se il croato non rinnoverà il contratto in scadenza tra un anno. Intanto, a ...Arturo Vidal attacca sui social il c.t. del Brasile Tite dopo il match in Copa America tra il Cile e i verdeoro Arturo Vidal non riesce a darsi pace. Dopo l’eliminazione dalla Copa America per mano de ...Si è conclusa la Coppa America del Cile, eliminato ai quarti di finale dal Brasile da un gol di Paquetà. Al termine della gara il centrocampista dell'Inter Vidal ha espresso tutta la sua delusione per ...