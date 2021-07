Tempesta d' amore | trama 3 luglio | Robert ammonisce Michael

Leggi su tvpertutti

(Di sabato 3 luglio 2021) Il controverso e burrascoso rapporto tra Rosalie econtinuerà ad essere tra gli argomenti principali did'. Ladi oggi, sabato 3, della soap opera di Rete 4 rivela che la Engel sarà sempre più in collera nei confronti del medico, colpevole di non volerle permettere di lasciare il suo appartamento. La donna, infatti, dopo essere tornata da una breve vacanza, ha iniziato a discutere conper futili motivi e ha capito di non voler più vivere con lui soprattutto perché il suo coinquilino non ricambia i suoi sentimenti. Dal canto suo, però, il medico ...