Sinner dà forfait per le Olimpiadi | “Non ho giocato bene e mi devo concentrare sulla mia crescita”

(Di sabato 3 luglio 2021) Janniknon parteciperà alle prossimedi Tokyo. L’astro nascente del tennis italiano ha spiegato la sua decisione con un post su Instagram. Non è stata una decisione facile da prendere ma ho deciso di non partecipare ai Giochi Olimpici quest’anno. Rappresentare il mio paese è un privilegio ed un onore e spero di poterlo fare per tanti anni. La decisione è stata dettata dal fatto che non hoil mio miglior tennis durante gli ultimi tornei emia. Ho bisogno di questo tempo per lavorare sul mio gioco, il mio obbiettivo è ...

Il toscano era infatti il 5° italiano nel ranking ATP di singolare maschile (un Paese può schierare al massimo 4 giocatori), primo degli esclusi in attesa di un eventualeda parte di uno degli azzurri che lo precedevano in graduatoria.... dopo ildella lunghista Larissa Iapichino , infortunatasi a Rovereto negli scorsi giorni, arriva anche il secondo 'ritiro', ed è quello dell'altoatesino Jannik, numero 23 del mondo ...L’altoatesino spiega così il suo forfait dai Giochi: “Rappresentare il mio paese è un onore ma ora devo concentrarmi sulla mia crescita” Jannik Sinner sceglie di non partecipare all’Olimpiade di Tokyo ...Jannik Sinner ha infatti rinunciato ai Giochi Olimpici di Tokyo per una scelta personale (basata sulle brutte prestazioni dell’ultimo periodo), lasciando il posto a Lorenzo Musetti per la rassegna a c ...