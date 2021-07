Scandali in Vaticano, Becciu a processo con altri nove (Di sabato 3 luglio 2021) Il processo avrà inizio il 27 luglio. Accuse di truffa, peculato e abuso di ufficio. Sui rapporti con Cecilia Marogna, a cui la segreteria di Stato avrebbe versato 575mila euro, agli inquirenti Becciu ha opposto il "segreto di Stato" Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Ilavrà inizio il 27 luglio. Accuse di truffa, peculato e abuso di ufficio. Sui rapporti con Cecilia Marogna, a cui la segreteria di Stato avrebbe versato 575mila euro, agli inquirentiha opposto il "segreto di Stato"

