Saldi estivi al via in Toscana (Di sabato 3 luglio 2021) Firenze, 3 luglio 2021 " Oggi sono iniziati i Saldi estivi in Toscana . Secondo le previsioni di Federmoda - Confcommercio Toscana sarà pari a circa 180 milioni di euro il giro d'affari generato dai ... Leggi su lanazione (Di sabato 3 luglio 2021) Firenze, 3 luglio 2021 " Oggi sono iniziati iin. Secondo le previsioni di Federmoda - Confcommerciosarà pari a circa 180 milioni di euro il giro d'affari generato dai ...

EGOconceptstore : Oggi iniziano i • SALDI ESTIVI • ?????? vi aspettiamo! @ Ego Concept Store - FederModaItalia : RT @Lavitadelpopolo: Sabato 3 luglio al via i saldi estivi, Federmoda: 'Saranno i più importanti degli ultimi 10 anni' - ColorsSounds : RT @rassegnagram: È il #3luglio! E quindi? * Da oggi stop in UE agli oggetti di #plastica monouso (tipo cannucce o posate) * Via ai #saldi… - PisaNews : Al via i saldi estivi 2021, spesa media 170 euro a famiglia - - SaloneEuropa : ?? S•A•L•D•I ?? Sono tornati i saldi estivi!?? Da noi puoi trovare tante occasioni a metà… -