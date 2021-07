Presentata a Maggiora la ' Maglia Azzurra' FMI

Advertising

La pista delPark si èinaspettatamente assolata questa mattina e sul circuito preparato al meglio per il ritorno del Gran Premio d'Italia di Motocross, terza prova del Mondiale 2021, si sono ...Nella sala stampa delPark, al termine della gare della EMX, si è tenuta la conferenza stampa per presentare la 'Maglia Azzurra' che il Team Italia indosserà all'edizione 2021 del Motocross delle Nazioni a ...Il Gran Premio Monster Energy MXGP of Italy si è aperto oggi con le gare dei due campionati europei, EMX 125 e EMX Open con il primo che ha corso la seconda prova e la Open che invece era al debutto s ...Supershow a Maggiora: Tony Cairoli in MXGP e Mattia Guadagnini in MX2 ci fanno sognare. Gli orari TV e i collegamenti streaming, highlights su Corsedimoto ...