MCU | James Gunn conferma | le serie precedenti WandaVision non sono canoniche – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : MCU James

Multiplayer.it

... Jeremy Renner (Clint Barton / Ronin / Occhio di Falco), Don Cheadle ("Rhodey" Rhodes / War ... ecco come guardare tutte le serie TV delAvengers: Endgame, esiste un finale alternativo in cui ...... and seemingly open to more populist choices in Hollywood, as seen withMangold's " Logan " (... her navigation into theis effortless, as she demonstrates incredible acting techniques and has ...Il regista James Gunn ha confermato le strategie di Disney circa il Marvel Cinematic Universe, che considerano le serie televisive precedenti WandaVision non canoniche.. Il regista James Gunn ha ...Il discorso del canone narrativo, soprattutto nelle storie di supereroi, è a dir poco confusionario: ecco cosa ne pensa James Gunn ...