Letta: "Sostenere Orban e Draghi? Come tifare Milan e Inter insieme"

Le "destre populiste e sovraniste raccontano agli italiani delle favole che non hanno alcun rapporto con la realtà. Non si può stare con Draghi e non si può stare con Orban allo stesso tempo: sono due politiche incompatibili, non si può tifare per l'Inter e il Milan contemporaneamente, non si è credibili". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, intervenendo alla Conferenza programmatica del Psi, tornando a criticare la decisione di Matteo Salvini e Giorgia Meloni di sottoscrivere la Carta dei valori promossa dai premier ungherese, Viktor Orbán, e polacco.

