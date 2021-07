Lega Nord e bilancio 2020: rischio ‘cessazione’ per partito Bossi (Di sabato 3 luglio 2021) Lega Nord a rischio chiusura definitiva. E’ questo uno dei possibili esiti per il partito fondato da Umberto Bossi, ‘Lega Nord per l’indipendenza della Padania’, ipotizzato nel bilancio 2020 del partito Nordista, che nella parte della relazione della Audital, società di revisione indipendente, visionata dall’Adnkronos, mette nero su bianco uno scenario di “cessazione del funzionamento” del partito. Una possibilità che fonti del partito però negano. Non c’è nessuna ipotesi ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 3 luglio 2021)chiusura definitiva. E’ questo uno dei possibili esiti per ilfondato da Umberto, ‘per l’indipendenza della Padania’, ipotizzato neldelista, che nella parte della relazione della Audital, società di revisione indipendente, visionata dall’Adnkronos, mette nero su bianco uno scenario di “cessazione del funzionamento” del. Una possibilità che fonti delperò negano. Non c’è nessuna ipotesi ...

Ultime Notizie dalla rete : Lega Nord Lega Nord e bilancio 2020: rischio 'cessazione' per partito Bossi Ma fonti di via Bellerio negano: nessuna chiusura, vecchio partito continuerà a presentarsi al voto Lega nord a rischio chiusura definitiva. E' questo uno dei possibili esiti per il partito fondato da Umberto Bossi, 'Lega nord per l'indipendenza della Padania', ipotizzato nel bilancio 2020 del ...

Lega Nord e bilancio 2020: rischio 'cessazione' per partito Bossi

