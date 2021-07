Iran: la centrale nucleare di Bushehr riprende l'attività (Di sabato 3 luglio 2021) L'impianto nucleare Iraniano di Bushehr ha ripreso la sua attività dopo una sospensione di due settimane per una revisione. Lo ha reso noto il portavoce della compagnia elettrica statale Tavanir, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 3 luglio 2021) L'impiantoiano diha ripreso la suadopo una sospensione di due settimane per una revisione. Lo ha reso noto il portavoce della compagnia elettrica statale Tavanir, ...

Ultime Notizie dalla rete : Iran centrale Iran: la centrale nucleare di Bushehr riprende l'attività ...MW della centrale tornerà a disposizione della rete di distribuzione del Paese", ha affermato Mostafa Rajabi Mashhadi, aggiungendo che attualmente la capacità di produzione di elettricità dell'Iran è ...

Iran: la centrale nucleare di Bushehr riprende l'attività Agenzia ANSA Iran: la centrale nucleare di Bushehr riprende l'attività TEHERAN, 03 LUG - L'impianto nucleare iraniano di Bushehr ha ripreso la sua attività dopo una sospensione di due settimane per una revisione. Lo ha reso noto il portavoce della compagnia elettrica sta ...

