Insulti razziali in un bar del Casertano: arrestato un 55enne (Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Un 55enne è stato arrestato a Casal di Principe (Caserta) dai carabinieri per lesioni aggravate dall'odio razziale. Secondo quanto riferito dai militari della locale compagnia, il 55enne, che era all'interno di un bar, avrebbe prima intimato ad un 34enne del Burkina Faso, che stava sorseggiando un caffè, di lasciare il locale. "Vai via negro di m.." ha detto – spiegano i Carabinieri – poi visto che il 34enne ha fatto finta di niente, ha preso uno stecca da biliardo e l'ha colpito alla testa, procurandogli una ferita lacero-contusa giudicata guaribile in 8 giorni. Poco dopo il ...

