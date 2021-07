In vendita falsi Green Pass su Telegram, prezzo in criptovaluta (Di sabato 3 luglio 2021) Incredibile ma vero:ci sono già in vendita un numero notevole di Green Pass su Telegram. Tra i nuovi business del cosiddetto dark web ci sono anche i certificati verdi entrati in scena dal 1 luglio per consentire ai vaccinati di viaggiare in Europa senza limiti ma anche partecipare ad eventi, cerimonie e manifestazione di diverso tipo. L’occasione era troppo ghiotta, probabilmente, per non costruirci sopra un nuovo affare rigorosamente illegale. Particolari canali Telegram, di certo ben poco ortodossi, erano già nati mesi fa per la vendita di fiale di vaccino nel mercato illegale. Ora ... Leggi su optimagazine (Di sabato 3 luglio 2021) Incredibile ma vero:ci sono già inun numero notevole disu. Tra i nuovi business del cosiddetto dark web ci sono anche i certificati verdi entrati in scena dal 1 luglio per consentire ai vaccinati di viaggiare in Europa senza limiti ma anche partecipare ad eventi, cerimonie e manifestazione di diverso tipo. L’occasione era troppo ghiotta, probabilmente, per non costruirci sopra un nuovo affare rigorosamente illegale. Particolari canali, di certo ben poco ortodossi, erano già nati mesi fa per ladi fiale di vaccino nel mercato illegale. Ora ...

