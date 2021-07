F1, GP d’Austria 2021, Hamilton: “Verstappen ha una gara semplice, io dovrò lottare” (Di sabato 3 luglio 2021) “Penso che Verstappen abbia una gara semplice domani, hanno tanta velocità. Io dovrò combattere per superare i piloti che mi sono davanti“. Lewis Hamilton traccia l’obiettivo per il GP di Austria di Formula 1, dopo il quarto posto nelle qualifiche alle spalle di Norris e Perez. “Ieri avevamo buone sensazioni ma oggi loro hanno fatto due passi avanti. Sapevamo di essere dietro le Red Bull ma non pensavamo di essere dietro Norris, gran lavoro della McLaren – prosegue il britannico della Mercedes, fresco di rinnovo – Ci siamo tolti di mezzo questo argomento e ciò ci permette di concentrarci. Abbiamo tanto ... Leggi su sportface (Di sabato 3 luglio 2021) “Penso cheabbia unadomani, hanno tanta velocità. Iocombattere per superare i piloti che mi sono davanti“. Lewistraccia l’obiettivo per il GP di Austria di Formula 1, dopo il quarto posto nelle qualifiche alle spalle di Norris e Perez. “Ieri avevamo buone sensazioni ma oggi loro hanno fatto due passi avanti. Sapevamo di essere dietro le Red Bull ma non pensavamo di essere dietro Norris, gran lavoro della McLaren – prosegue il britannico della Mercedes, fresco di rinnovo – Ci siamo tolti di mezzo questo argomento e ciò ci permette di concentrarci. Abbiamo tanto ...

