**Europei: Sgarbi, ‘inginocchiarsi ha perso dignità'** (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - L'atto di inginocchiarsi è diventata una moda e quindi ha perso la sua dignità. E' netto il giudizio di Vittorio Sgarbi che, con l'AdnKronos, commenta il gesto compiuto dai calciatori della Nazionale prima del fischio d'inizio della partita che hanno disputato ieri contro il Belgio. “Ci si inginocchia in chiesa – argomenta Sgarbi - Ma questa sta diventando una moda e quindi perde la sua dignità. Sento parlare di questo inginocchiamento e ogni volta ci sarà una ragione: una volta ci si inginocchia perché è morto un automobilista, un'altra volta perché è stata violentata una ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - L'atto di inginocchiarsi è diventata una moda e quindi hala sua. E' netto il giudizio di Vittorioche, con l'AdnKronos, commenta il gesto compiuto dai calciatori della Nazionale prima del fischio d'inizio della partita che hanno disputato ieri contro il Belgio. “Ci si inginocchia in chiesa – argomenta- Ma questa sta diventando una moda e quindi perde la sua. Sento parlare di questo inginocchiamento e ogni volta ci sarà una ragione: una volta ci si inginocchia perché è morto un automobilista, un'altra volta perché è stata violentata una ...

Advertising

ErosBonazzi : RT @PiazzaaItalia: Quanti disperati la Mauritania ha inviato in Spagna a Ceuta ? È bello seguire i flussi non solo verso l'Italia Si scop… - PiazzaaItalia : Quanti disperati la Mauritania ha inviato in Spagna a Ceuta ? È bello seguire i flussi non solo verso l'Italia Si… -