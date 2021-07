devolo Mesh Wi-Fi 2 | copertura totale e stabile

(Di sabato 3 luglio 2021) Il produttore tedescoannuncia ilWi-Fi 2, un sistema che permette di estendere la propria rete wifi in modo sicuro e, fino a coprire tutta la casa in modo semplice L’emergenza attuale ha completamente cambiato le nostre abitudini. Lavoro, scuola e sport, solo per citare alcuni esempi, sono ora quasi del tutto virtuali e sono entrati nelle nostre case modificando significativamente la routine quotidiana di adulti e bambini. È così che una connessione internete sicura è diventata, soprattutto nell’ultimo anno, un ‘bene’ di grande importanza., specialista tedesco del ...

ha da poco portato anche in Italia l'evoluzione dei suoi ripetitori powerline e WiFi: denominati semplicemente WiFi 2, si candidano come una delle migliori soluzioni sul mercato. devolo Mesh WiFi 2 è un kit semplicissimo da utilizzare, ma che integra tanta tecnologia per migliorare la connessione Wi-Fi domestica.