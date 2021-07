Controlli e check point per i tifosi inglesi a Roma non bastano: ecco come aggirano la quarantena (Di sabato 3 luglio 2021) Migliaia di tifosi inglesi sono già a Roma per seguire il quarto di finale tra Ucraina e Inghilterra. Stasera all’Stasera all’Olimpico ci saranno 13mila tifosi, duemila in meno rispetto ai 15.900 previsti, è l’effetto del blocco delle vendite e di alcune rinunce (biglietti rimborsati) dopo l’allarme per la variante Delta. Ma circa duemila vengono dalla Gran Bretagna. Tra di loro circola addirittura un vademecum su come aggirare i divieti ad esempio attraversando in auto il confine francese. In ogni caso la parola d’ordine è camuffarsi, non farsi riconoscere dalle autorità. Già ieri giravano tranquilli per ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 3 luglio 2021) Migliaia disono già aper seguire il quarto di finale tra Ucraina e Inghilterra. Stasera all’Stasera all’Olimpico ci saranno 13mila, duemila in meno rispetto ai 15.900 previsti, è l’effetto del blocco delle vendite e di alcune rinunce (biglietti rimborsati) dopo l’allarme per la variante Delta. Ma circa duemila vengono dalla Gran Bretagna. Tra di loro circola addirittura un vademecum suaggirare i divieti ad esempio attraversando in auto il confine francese. In ogni caso la parola d’ordine è camuffarsi, non farsi riconoscere dalle autorità. Già ieri giravano tranquilli per ...

