CIV Imola: LIVE le gare del sabato (Di sabato 3 luglio 2021) Splende il sole sul circuito di Imola, dove andranno in scena, in questo bollente pomeriggio di luglio, le prime gare del weekend del Campionato Italiano Velocità , che torna ad accendere i motori a ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) Splende il sole sul circuito di, dove andranno in scena, in questo bollente pomeriggio di luglio, le primedel weekend del Campionato Italiano Velocità , che torna ad accendere i motori a ...

Advertising

forix : CIV Moto3, Imola/1, starting grid: Matteo Bertelle, Alberto Surra, Elia Bartolini - motosprint : ?? CIV Imola: LIVE le gare del sabato - phichahyun : RT @gponedotcom: CIV SBK Imola: Pirro in pole con caduta, 7 piloti in mezzo secondo: Michele Pirro ha centrato la 15esima pole in carriera… - gponedotcom : CIV SBK Imola: Pirro in pole con caduta, 7 piloti in mezzo secondo: Michele Pirro ha centrato la 15esima pole in ca… - forix : CIV SB, Imola/1, 2nd qualifying: Michele Pirro (Ducati), 1'48.804, 163.317 km/h -

Ultime Notizie dalla rete : CIV Imola CIV Imola: LIVE le gare del sabato La diretta streaming da Imola Le gare di sabato 03 luglio 13.40 - Gara 1 Moto3 14.25 - Gara 1 SBK 15.10 - Gara 1 SS600 15.55 - Gara 1 Premoto3 16.35 - Gara 1 SS300 17.15 - Gara 1 National Trophy 1000

CIV Imola: i poleman del sabato, con Pirro al top in SBK Moto3: Bertelle imprendibile in Q2 Già davanti a tutti in Q1, Matteo Bertelle si conferma al top della forma a Imola e firma la pole position in Moto3 in sella alla KTM del team Minimoto con un tempo ...

CIV Imola: i poleman provvisori dopo le Qualifiche 1 del venerdì Motosprint.it CIV Imola: i poleman del sabato, con Pirro al top in SBK Entra nel vivio il fine settimana della serie tricolore all'Enzo e Dino Ferrari, con l'assegnazione delle pole position in vista delle due gare. Caricasulo davanti in SS600, Bertelle si conferma in Mo ...

CIV SBK Imola: Pirro in pole con caduta, 7 piloti in mezzo secondo SBK: Michele Pirro ha centrato la 15esima pole in carriera al termine della QP2 del CIV SBK a Imola, nonostante una scivolata alla Variante Bassa. 2° Vitali su Honda, ma 4° in griglia. In prima fila L ...

La diretta streaming daLe gare di sabato 03 luglio 13.40 - Gara 1 Moto3 14.25 - Gara 1 SBK 15.10 - Gara 1 SS600 15.55 - Gara 1 Premoto3 16.35 - Gara 1 SS300 17.15 - Gara 1 National Trophy 1000Moto3: Bertelle imprendibile in Q2 Già davanti a tutti in Q1, Matteo Bertelle si conferma al top della forma ae firma la pole position in Moto3 in sella alla KTM del team Minimoto con un tempo ...Entra nel vivio il fine settimana della serie tricolore all'Enzo e Dino Ferrari, con l'assegnazione delle pole position in vista delle due gare. Caricasulo davanti in SS600, Bertelle si conferma in Mo ...SBK: Michele Pirro ha centrato la 15esima pole in carriera al termine della QP2 del CIV SBK a Imola, nonostante una scivolata alla Variante Bassa. 2° Vitali su Honda, ma 4° in griglia. In prima fila L ...