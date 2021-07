CIV Imola: i poleman del sabato, con Pirro al top in SBK (Di sabato 3 luglio 2021) Vanno in archivio le Qualifiche 2 del round imolese del Campionato Italiano Velocità 2021. Sui spettacolari saliscendi del Santerno sono infatti state assegnate le cinque Motosprint Pole Position agli ... Leggi su motosprint.corrieredellosport (Di sabato 3 luglio 2021) Vanno in archivio le Qualifiche 2 del round imolese del Campionato Italiano Velocità 2021. Sui spettacolari saliscendi del Santerno sono infatti state assegnate le cinque Motosprint Pole Position agli ...

motosprint : ?? CIV Imola: LIVE le gare del sabato - phichahyun : RT @gponedotcom: CIV SBK Imola: Pirro in pole con caduta, 7 piloti in mezzo secondo: Michele Pirro ha centrato la 15esima pole in carriera… - gponedotcom : CIV SBK Imola: Pirro in pole con caduta, 7 piloti in mezzo secondo: Michele Pirro ha centrato la 15esima pole in ca… - forix : CIV SB, Imola/1, 2nd qualifying: Michele Pirro (Ducati), 1'48.804, 163.317 km/h - forix : CIV SSP300, Imola/1, 2nd qualifying: Bahattin Sofuoglu (Yamaha YZF-R3), 2'06.828, 140.107 km/h -

Il programma del 3 e del 4 luglio alla festa dei motori ... www.autodromovarano.it AUTODROMO DI IMOLA Al circuito di Imola intitolato a Enzo e Dino Ferrari è in programma il CIV, campionato Velocità Moto: per sabato l'orario è fissato dalle 10 a mezzanotte, ...

CIV SBK Imola: Pirro in pole con caduta, 7 piloti in mezzo secondo SBK: Michele Pirro ha centrato la 15esima pole in carriera al termine della QP2 del CIV SBK a Imola, nonostante una scivolata alla Variante Bassa. 2° Vitali su Honda, ma 4° in griglia. In prima fila L ...

