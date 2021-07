Cartelle e rate rottamazione, spunta l'ipotesi di spalmare i pagamenti in scadenza il 2 agosto (Di sabato 3 luglio 2021) rate della rottamazione sì ma si pagheranno "spalmate": nonostante i diversi rinvii fiscali stabiliti dagli ultimi provvedimenti (dalle Cartelle alle scadenze di pagamento) un... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 3 luglio 2021)dellasì ma si pagheranno "spalmate": nonostante i diversi rinvii fiscali stabiliti dagli ultimi provvedimenti (dallealle scadenze di pagamento) un...

Advertising

ilmessaggeroit : #cartelle e rate rottamazione, spunta l'ipotesi di spalmare i pagamenti in scadenza il 2 #agosto - AdiconsumER : ?? Nuovo stop agli invii delle #cartelleesattoriali fino al 31 agosto, ma bisogna pagare le rate scadute nel 2020 de… - nabu65 : @SandraM0027 @nazareno_il @YoshiIrai @fenice_risorta Quelli come me supportano chi ha fatto veramente la lotta all'… -