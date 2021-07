Can Yaman furioso in Turchia, Diletta reagisce: sgridata e imbarazzo (Di sabato 3 luglio 2021) Gossip La star turca furiosa, la compagna cerca di placarlo ma senza riuscirci: l’episodio è avvenuto in Turchia Pubblicato su 3 Luglio 2021 Can Yaman furioso in Turchia, mentre Diletta Leotta cerca di placare la sua ira ma senza riscuotere successo: è l’istantanea di un episodio che ha visto protagonista la coppia più chiacchierata dell’estate e alcuni giornalisti del paese d’origine della star di DayDreamer – Le ali del sogno. Nei giorni scorsi l’attore e la conduttrice di Dazn sono volati in terra turca, l’occasione per Can di presentare alla sua famiglia la fidanzata catanese. ... Leggi su cityroma (Di sabato 3 luglio 2021) Gossip La star turca furiosa, la compagna cerca di placarlo ma senza riuscirci: l’episodio è avvenuto inPubblicato su 3 Luglio 2021 Canin, mentreLeotta cerca di placare la sua ira ma senza riscuotere successo: è l’istantanea di un episodio che ha visto protagonista la coppia più chiacchierata dell’estate e alcuni giornalisti del paese d’origine della star di DayDreamer – Le ali del sogno. Nei giorni scorsi l’attore e la conduttrice di Dazn sono volati in terra turca, l’occasione per Can di presentare alla sua famiglia la fidanzata catanese. ...

