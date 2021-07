Basta con le sculacciate! Anche la scienza dice NO (Di sabato 3 luglio 2021) Era il 1979 e la Svezia diventava il primo Paese al mondo ad aver considerato illegale alzare le mani sui bambini per punirli. Poi è stata la volta della Finlandia nel 1983 e della Norvegia nel 1987. Oggi le punizioni corporali nei confronti dei bambini sono un reato in 62 Paesi del mondo, ma l’Italia non è tra questi e neanche gli Stati Uniti. Ora è scesa in campo anche la scienza, che dice no alle sculacciate! Su Lancet è stata pubblicata una revisione di 69 studi negli ultimi 20 anni che affermano che la punizione fisica non migliora il comportamento dei bambini, anzi lo peggiora. Gli studi provenivano da nove diverse nazioni, inclusi gli Stati Uniti. Leggi su vanityfair (Di sabato 3 luglio 2021) Era il 1979 e la Svezia diventava il primo Paese al mondo ad aver considerato illegale alzare le mani sui bambini per punirli. Poi è stata la volta della Finlandia nel 1983 e della Norvegia nel 1987. Oggi le punizioni corporali nei confronti dei bambini sono un reato in 62 Paesi del mondo, ma l’Italia non è tra questi e neanche gli Stati Uniti. Ora è scesa in campo anche la scienza, che dice no alle sculacciate! Su Lancet è stata pubblicata una revisione di 69 studi negli ultimi 20 anni che affermano che la punizione fisica non migliora il comportamento dei bambini, anzi lo peggiora. Gli studi provenivano da nove diverse nazioni, inclusi gli Stati Uniti.

Advertising

Azione_it : A 18 anni non possiamo ancora chiamarli giovani. Sono uomini e donne e come tali vanno trattati, affidandogli respo… - TeresaBellanova : @bravimabasta Basta ascoltare il video per capire che è stato un errore. Se poi vorrà sostenere questa battaglia di… - Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - DaitarnTR3 : @fattoquotidiano Ancora con sti 5s??????????, basta. - middleofandy6 : @mariaaakii ??????no puedo con el emoji basta ajsjsjsbs -

Ultime Notizie dalla rete : Basta con Basta guardare il cielo Basta guardare il cielo (The Mighty) - Un film di Peter Chelsom. Sharon Stone meno fatale e sempre più impegnata e autentica. Con Sharon Stone, Kieran Culkin, James Gandolfini, Elden Henson, Harry ...

IL 'VIRUS' E IL 'VACCINO', INFORMAZIONE O COMUNICAZIONE? In margine ai presidi sotto la RAI ... con magari un certificato non di una autopsia, sconsigliata dal ministro e soci, ma di morte da Covid. Attestato che fa 'vittime da Covid' e per cui, come si sa, basta un tampone dai risultati ...

Basta con la storia del virus buono: la natura ha le zanne Il Foglio Basta con le sculacciate! Anche la scienza dice NO Alzare le mani sui bambini non è solo un gesto eticamente scorretto, ma anche inutile per il comportamento. Ecco che anche la scienza scende in campo in difesa dei più piccoli ...

Impresa azzurra a Monaco. Belgio battuto 2-1 Tra ansie e paure, infortuni ed episodi dubbi, ma con tantissimo cuore e carattere, l’Italia continua a sognare, batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale di Euro 2020. All’Allianz Arena di Monaco di B ...

guardare il cielo (The Mighty) - Un film di Peter Chelsom. Sharon Stone meno fatale e sempre più impegnata e autentica.Sharon Stone, Kieran Culkin, James Gandolfini, Elden Henson, Harry ......magari un certificato non di una autopsia, sconsigliata dal ministro e soci, ma di morte da Covid. Attestato che fa 'vittime da Covid' e per cui, come si sa,un tampone dai risultati ...Alzare le mani sui bambini non è solo un gesto eticamente scorretto, ma anche inutile per il comportamento. Ecco che anche la scienza scende in campo in difesa dei più piccoli ...Tra ansie e paure, infortuni ed episodi dubbi, ma con tantissimo cuore e carattere, l’Italia continua a sognare, batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale di Euro 2020. All’Allianz Arena di Monaco di B ...