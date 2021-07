Ascolti Tv 2 luglio: Tutti Azzurri (17,5 mln, 65,2% su Rai1 e 8,2% su Sky) per la vittoria col Belgio. Nuzzi batte Canale 5 (Di sabato 3 luglio 2021) Ascolti, i precedenti nel torneo della nostra Nazionale: Mancini e company al 61,1% con l’Austria su Rai1 andando ai supplementari, al 60% (ore 18.00) con il Galles, al 51,9% con la Svizzera, al 50,7% con la Turchia Realismo difensivo contro gli Azzurri. Non c’era tanta possibilità di controprogrammare, se non tatticamente, venerdì 2 luglio, con i quarti di finale degli Europei di calcio della nostra Nazionale su Rai1 e su Sky, per giunta, con Belgio-Italia che si è risolta a favore degli Azzurri per due a uno, ma con tanta preoccupazione e pericolo nel secondo tempo e ... Leggi su tvzoom (Di sabato 3 luglio 2021), i precedenti nel torneo della nostra Nazionale: Mancini e company al 61,1% con l’Austria suandando ai supplementari, al 60% (ore 18.00) con il Galles, al 51,9% con la Svizzera, al 50,7% con la Turchia Realismo difensivo contro gli. Non c’era tanta possibilità di controprogrammare, se non tatticamente, venerdì 2, con i quarti di finale degli Europei di calcio della nostra Nazionale sue su Sky, per giunta, con-Italia che si è risolta a favore degliper due a uno, ma con tanta preoccupazione e pericolo nel secondo tempo e ...

