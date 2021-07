Allenatore Spezia: Thiago Motta in pole per sostituire Italiano. I dettagli (Di domenica 4 luglio 2021) Thiago Motta sarebbe il candidato principale per sostituire Vincenzo Italiano sulla panchina dello Spezia. I dettagli Thiago Motta è vicino a diventare il nuovo Allenatore dello Spezia. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un sorpasso a sorpresa fra i candidati e ora l’ex tecnico del Genoa sarebbe in pole. Manca ancora l’ok definitivo per il suo arrivo, ma i primi contatti con la società ligure sono stati molto positivi. Rolando Maran, ed Eugenio Corini inseguono come alternative. ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 luglio 2021)sarebbe il candidato principale perVincenzosulla panchina dello. Iè vicino a diventare il nuovodello. Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle ultime ore c’è stato un sorpasso a sorpresa fra i candidati e ora l’ex tecnico del Genoa sarebbe in. Manca ancora l’ok definitivo per il suo arrivo, ma i primi contatti con la società ligure sono stati molto positivi. Rolando Maran, ed Eugenio Corini inseguono come alternative. ...

