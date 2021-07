Aggressione omofoba a Bergamo, arrestato diciannovenne. Prese a calci e pugni un minorenne in compagnia del fidanzato (Di sabato 3 luglio 2021) Due settimane fa aveva compiuto un’Aggressione omofoba nei confronti di un ragazzo minorenne che era in compagnia del suo fidanzato. Oggi i carabinieri lo hanno arrestato. In manette è un ragazzo di 19 anni di Bergamo. L’Aggressione era avvenuta alla Fara di Bergamo Alta, luogo di ritrovo di molti giovani, tra cui il ragazzo pestato, il suo fidanzato ed alcuni amici. La vittima dell’attacco omofobo era stata dapprima aggredita con un pugno al volto, per poi essere presa a calci fino a perdere i sensi. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Due settimane fa aveva compiuto un’nei confronti di un ragazzoche era indel suo. Oggi i carabinieri lo hanno. In manette è un ragazzo di 19 anni di. L’era avvenuta alla Fara diAlta, luogo di ritrovo di molti giovani, tra cui il ragazzo pestato, il suoed alcuni amici. La vittima dell’attacco omofobo era stata dapprima aggredita con un pugno al volto, per poi essere presa afino a perdere i sensi. Il ...

Advertising

fanpage : Un'aggressione verbale violentissima, con tanto di minacce di pestaggio. 'Fate schifo. Li fai scenne te o li devo m… - repubblica : Milano, aggressione omofoba in pieno centro, due ragazzi all'ospedale - IlContiAndrea : “No, ma il #DdlZan non serve”Mortacci vostra. Aggressione omofoba a un 12enne: insultato e colpito mentre andava… - esajas1 : RT @fattoquotidiano: Aggressione omofoba a Bergamo, arrestato diciannovenne. Prese a calci e pugni un minorenne in compagnia del fidanzato… - FabGiagnoni : OGNI SINGOLO GIORNO SARÀ UN GIORNO PERSO. #DdlZan_Subito_Legge -