Vincenzo Nibali | il ritorno in sella in tempo record

(Di venerdì 2 luglio 2021) I tre grandi girili ha vinti tutti almeno una volta – Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta a España –, le due classiche italiane anche – Giro di Lombardia e Milano-Sanremo – e per completare un palmarès incredibile sogna la medaglia olimpica. «Non serve neanche dirlo, sarebbe un’occasione di riscatto. Ma il vero obiettivo è chiudere la gara sapendo di non aver risparmiato nulla. Senza rimpianti né rimorsi». Lo Squalo in questa estate di corse già non si sta risparmiando: si è rimesso indall’infortunio al polso per poter partecipare al Giro e prima ancora di Tokyo ci sarà il Tour de France. ...

Advertising

Federciclismo : #TOKYO2020 ?????? Gli azzurri e le azzurre per le prove su strada Gli uomini di Cassani: Alberto Bettiol Damiano Car… - infoitsport : Tour de France: Vincenzo Nibali delinea la strategia - Chiaradamessina : RT @libridisport: ????? La vittoria pesa. ???? - plsgrd1965 : RT @99per100: #ILPIÙGRANDEDITUTTI #THEGREATESTFALL CICLISMO ?????? Vota, RT e fai votare il MIGLIOR CICLISTA di tutti i tempi QUARTI DI FINALE… - infoitsport : Tour de France 2021, Vincenzo Nibali: 'Per puntare ad una tappa bisogna uscire di classifica' -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Nibali

Sulla condizione e la possibilità di attaccare: 'Ora vediamo, non c'è tanto da dire, fino ad adesso sta andando abbastanza bene, le sensazioni sono buone. È chiaro che con tre minuti è difficile ...In questo gruppo era presente anche, migliore degli azzurri al traguardo e apparso davvero in ottima forma dopo un Giro d'Italia avaro di soddisfazioni. Domani ci sarà la second ...Si è ripreso nel minor tempo possibile da un infortunio per partecipare al Giro, e a Tokyo sogna l'oro. L'estate di un infaticabile Vincenzo Nibali I tre grandi giri Vincenzo Nibali li ha vinti tutti ...Vincenzo Nibali, attualmente diciannovesimo in classifica generale al Tour de France, ha parlato dopo la sesta tappa della Grande Boucle, facendo il punto sulla sua situazione: "Ora vediamo, non c’è t ...