Tutto pronto per la Corsa Virtuale delle Professioni Sanitarie 2021. (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio è lieto di annunciare la seconda edizione della Corsa Virtuale delle Professioni Sanitarie, un evento gratuito e aperto a tutti che si terrà il 3 e 4 luglio per celebrare, a distanza di tre anni, l’avvio del processo di iscrizione agli Ordini TSRM e PSTRP. Il 1° luglio 2018, data che ha portato a compimento il processo costitutivo definito dalla legge n. 3/2018, ha sancito la nascita di un’istituzione comprensiva di ben 19 Professioni Sanitarie appartenenti all’area tecnica, della ... Leggi su cityroma (Di venerdì 2 luglio 2021) L’Ordine TSRM e PSTRP di Milano, Como, Lecco, Lodi, Monza Brianza e Sondrio è lieto di annunciare la seconda edizione della, un evento gratuito e aperto a tutti che si terrà il 3 e 4 luglio per celebrare, a distanza di tre anni, l’avvio del processo di iscrizione agli Ordini TSRM e PSTRP. Il 1° luglio 2018, data che ha portato a compimento il processo costitutivo definito dalla legge n. 3/2018, ha sancito la nascita di un’istituzione comprensiva di ben 19appartenenti all’area tecnica, della ...

Agenzia_Ansa : La corsa dell'Europa per salvare l'estate taglia il traguardo. E' tutto pronto per l'esordio del green pass Covid.… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 25 Giugno: Grillo sfascia tutto. Conte pronto all’addio - ItalyMFA : Tutto pronto a Roma ???? per accogliere le 81 delegazioni che parteciperanno alla Ministeriale della Coalizione Anti-… - Profilo3Marco : RT @Radio1Rai: ??#Restauri Tutto pronto per la riapertura al pubblico, sabato, del #Battistero di #Firenze dopo i lavori a 4 delle 8 pareti… - missypippi : RT @BelpietroTweet: «Tutto pronto», annuncia il «Fatto», organo ufficiale del contismo. E in effetti la ricomposizione con Grillo ormai è i… -