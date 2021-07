Tunisi: 8 migranti morti nel naufragio dell’imbarcazione (Di venerdì 2 luglio 2021) Altri 33 migranti subsahariani sono stati salvati dalla Guardia costiera al largo di Sfax dopo che la loro imbarcazione partita da Sidi Mansour, per raggiungere illegalmente la coste italiane, aveva iniziato ad imbarcare acqua L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 2 luglio 2021) Altri 33subsahariani sono stati salvati dalla Guardia costiera al largo di Sfax dopo che la loro imbarcazione partita da Sidi Mansour, per raggiungere illegalmente la coste italiane, aveva iniziato ad imbarcare acqua L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Tunisi migranti Migranti: naufragio in Tunisia, 8 cadaveri ripescati a Sfax TUNISI, 02 LUG Ennesimo naufragio nelle acque del Mediterraneo. La Guardia costiera tunisina ha recuperato, nella notte tra mercoledì e giovedì, i cadaveri di otto migranti che erano a bordo di un'...

Migranti: Tunisia, guardia costiera intercetta 36 persone al largo di Sfax Tunisi, 30 giu 10:00 - Il colonnello Ali Ayari, portavoce della Guardia costiera della Tunisia, ha confermato all'emittente radiofonica "Shems Fm" che le unità...

Migranti: naufragio in Tunisia, 8 cadaveri ripescati a Sfax - Ultima Ora Agenzia ANSA Naufragio in Tunisia, 8 migranti morti in mare Naufragio in Tunisia, 8 migranti morti in mare. Sfax - Altre 13 persone sono state soccorse dalla guardia costiera ...

Tunisi: 8 migranti morti nel naufragio dell’imbarcazione Altri 33 migranti subsahariani sono stati salvati dalla Guardia costiera al largo di Sfax dopo che la loro imbarcazione partita da Sidi Mansour, per raggiungere illegalmente la coste italiane, aveva i ...

