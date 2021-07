Spaventosa tempesta provoca il crollo di un palazzo | un uomo sotto le macerie per un’ora e mezza

(Di venerdì 2 luglio 2021) Cinque persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, in seguito aldi una palazzina di 3 piani in costruzione a Washington. È accaduto durante una violentaGli Stati Uniti devono fare i conti con ildi un altro edificio, dopo quanto accaduto a Miami nei giorni scorsi. In questo caso però L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Spaventosa tempesta

iLMeteo.it

In questo caso però la causa è nota: una forteche ha investito la città di Washington e che ha fatto collassare un palazzo in costruzione, come confermato dai vigili del fuoco della ...Tra questi c'è Kimi Raikkonen, che vive a Zugo, in Svizzera, dove ieri si è abbattuta unadi grandine: il pilota finlandese ha ripreso tutto col suo cellulare, pubblicando poi ...Cinque persone sono rimaste ferite, alcune in condizioni gravi, in seguito al crollo di una palazzina di 3 piani in costruzione a Washington. È accaduto durante una violenta tempesta ...I piloti della Formula 1 sono pronti per la seconda gara consecutiva in Austria, dopo la vittoria al GP di Stiria di Max Verstappen. C’è chi ha preferito restare nei pressi del circuito austriaco e ch ...