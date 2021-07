Salvini attacca De Luca: 'E' un uomo pericoloso, illegale imbavagliare gente a 40 gradi' (Di venerdì 2 luglio 2021) Una condanna tardiva e con riserva quella pronunciata da Matteo Salvini dopo i ftti di Santa Maria Capua Vetere. "Io condanno ogni genere di violenza, soprattutto da parte di chi indossa una divisa. ... Leggi su globalist (Di venerdì 2 luglio 2021) Una condanna tardiva e con riserva quella pronunciata da Matteodopo i ftti di Santa Maria Capua Vetere. "Io condanno ogni genere di violenza, soprattutto da parte di chi indossa una divisa. ...

Advertising

Libero_official : #Salvini attacca #DeLuca a #Drittoerovescio: 'Obbligo di mascherina con 40 gradi? Scherza con la salute dei campani… - globalistIT : - Gioale15 : @LegaSalvini Madonna! Sembra uno spot pubblicitario ????? P.s. nessuno attacca i 400mila agenti di polizia penitenzi… - zazoomblog : Covid ultime notizie. Salvini attacca De Luca: “È un uomo pericoloso”. In India i morti superano la soglia dei 400m… - Notiziedi_it : Violenze in carcere, Salvini: “Conosco accusati, non hanno fatto nulla di male”. Pd lo attacca -