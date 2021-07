Saldi, Fismo-Confesercenti: al via domani in 16 Regioni, un italiano su due pronto ad acquistare (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Saldi estivi in partenza in quasi tutta Italia. Dopo l’avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16 Regioni italiane. A fare eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, e Basilicata e Puglia, ultime Regioni a partire, rispettivamente il 2 agosto ed il 24 luglio. Alto l’interesse dei consumatori: il 52% dichiara di voler approfittare dei Saldi estivi per fare uno o più acquisti, mentre il 27% deciderà in base alle occasioni. Prevista una spesa media di 285 euro a famiglia, pari a 124 a persona. È quanto emerge dal consueto sondaggio ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) –estivi in partenza in quasi tutta Italia. Dopo l’avvio anticipato della Sicilia, sabato 3 luglio le vendite di fine stagione estive prenderanno il via in altre 16italiane. A fare eccezione le province autonome di Trento e Bolzano, e Basilicata e Puglia, ultimea partire, rispettivamente il 2 agosto ed il 24 luglio. Alto l’interesse dei consumatori: il 52% dichiara di voler approfittare deiestivi per fare uno o più acquisti, mentre il 27% deciderà in base alle occasioni. Prevista una spesa media di 285 euro a famiglia, pari a 124 a persona. È quanto emerge dal consueto sondaggio ...

