Quella settimana insieme a Beppe Grillo in una Spa

Era, suppergiù, la primavera del 2007, quattordici anni fa. Il Movimento 5 Stelle aveva toccato il 12%, che pareva già un mezzo miracolo per un partito fondamentalmente di protesta, che si muoveva quasi solo sulle eteree ali del Vaffa. Volendo perdere qualche chilo (antica, ingenua battaglia di retroguardia), prenoto una settimana in un centro benessere dalla filosofia mista, oriental-occidentale, in un paesino sul Lago di Garda. Fatto il check-in, mi dirigo con la valigia verso la camera, percorrendo un lungo, elegante corridoio che non lasciava di certo intuire le ristrettezze da fantozziana clinica del Dottor Kranz che avrei (che avremmo) subito di lì a poco.

