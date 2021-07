Pescara, addio a Matteo Serra: il giovane non ce l'ha fatta (Di venerdì 2 luglio 2021) Pescara - Purtroppo Matteo Serra non ce l'ha fatta . Il 18 enne calciatore abruzzese del Pineto (Serie D) è spirato all'ospedale Santo Spirito di Pescara dopo il grave incidente sul suo motorino , (... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 2 luglio 2021)- Purtropponon ce l'ha. Il 18 enne calciatore abruzzese del Pineto (Serie D) è spirato all'ospedale Santo Spirito didopo il grave incidente sul suo motorino , (...

Ultime Notizie dalla rete : Pescara addio Pescara, addio a Matteo Serra: il giovane non ce l'ha fatta PESCARA - Purtroppo Matteo Serra non ce l'ha fatta . Il 18 enne calciatore abruzzese del Pineto (Serie D) è spirato all'ospedale Santo Spirito di Pescara dopo il grave incidente sul suo motorino , (meno gravi le condizioni dell'amico che era con lui) finito contro un palo lungo la strada provinciale 20 nella notte tra il 30 giugno e il 1° ...

Salvatore Bocchetti dà l'addio al calcio: "E' stato un viaggio straordinario che mi ha permesso di realizzare i miei sogni" Accetta i marketing - cookies per visualizzare questo contenuto. Salvatore Bocchetti ha dato l'addio al calcio. L'ex difensore di Genoa, Rubin Kazan, Milan, Verona, Pescara, Spartak Mosca, Frosinone, Ascoli e Lanciano ha salutato tutti con un video e un messaggio su Instagram. Scrive Bocchetti: ...

