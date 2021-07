Pandemia | Codacons premia Enel | Ferrovie | Intesa Sp | Telepass | Uliveto-Rocchetta

(Di venerdì 2 luglio 2021) (Teleborsa) – Grandi società italiane che si sono attivate immediatamente per aver sostenuto il Paese in uno dei momenti di maggior difficoltà come quello vissuto lo scorso anno a causa del Covid: in tale ottica ilassegnerà martedì 6 luglio il premio “Amico del consumatore 2020/2021”, riconoscimento che ogni anno l’associazione concede ai soggetti che si sono distinti per la difesa dei cittadini e la tutela della collettività, evento che quest’anno vede in primo piano l’emergenza sanitaria e le iniziative di solidarietà avviate dalle societàte. In particolare, si legge nella nota, ilpremierà: ...

In particolare, si legge nella nota, ilpremierà: Enel per essersi tempestivamente ... Grazie all'impegno delle Ferrovie il trasporto ferroviario non si è interrotto durante la, e i ...(Teleborsa) – Grandi società italiane che si sono attivate immediatamente per aver sostenuto il Paese in uno dei momenti di maggior difficoltà come quello vissuto lo scorso anno a causa del ...