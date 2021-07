Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole (Di venerdì 2 luglio 2021) Un Operaio edile ha ‘preteso’ di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane Operaio. La vittima della ‘spedizione punitiva’ è un 33enne di origine albanese per la cui aggressione i carabinieri di Soncino (Cremona) hanno denunciato per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia un suo connazionale di 24 anni e un 29enne originario del Kosovo. I due, residenti in provincia di Brescia, lo scorso 25 giugno hanno fermato la vittima e dopo aver danneggiato l’auto sulla quale viaggiava, lo hanno aggredito colpendolo ripetutamente con ... Leggi su italiasera (Di venerdì 2 luglio 2021) Unedile ha ‘preteso’ di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo exdie da un giovane. La vittima della ‘spedizione punitiva’ è un 33enne di origine albanese per la cui aggressione i carabinieri di Soncino (Cremona) hanno denunciato per lesioni personali aggravate, danneggiamento e minaccia un suo connazionale di 24 anni e un 29enne originario del Kosovo. I due, residenti in provincia di Brescia, lo scorso 25 giugno hanno fermato la vittima e dopo aver danneggiato l’auto sulla quale viaggiava, lo hanno aggredito colpendolo ripetutamente con ...

Advertising

ImolaOggi : Operaio chiede lo stipendio, l'ex datore di lavoro - un albanese - gli rompe tibia e costole - italiaserait : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole - liberenotizie : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole. Adnkronos - ultimora - TV7Benevento : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole... - lifestyleblogit : Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole - -

Ultime Notizie dalla rete : Operaio chiede Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole ... ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane operaio. La vittima della 'spedizione punitiva' è un 33enne di origine albanese per la cui aggressione i carabinieri di ...

Cremona: operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole Un operaio edile ha 'preteso' di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane operaio. La vittima della 'spedizione punitiva' è un 33enne di origine albanese per la cui aggressione i carabinieri di Soncino (Cremona) hanno denunciato per lesioni personali aggravate, ...

Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole Adnkronos Operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole Un operaio edile ha ‘preteso’ di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane operaio. La vittima della ‘spedizione pun ...

Cremona: operaio chiede stipendio, ex datore lavoro gli rompe tibia e costole Milano, 2 lug. Un operaio edile ha 'preteso' di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e ...

... ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane. La vittima della 'spedizione punitiva' è un 33enne di origine albanese per la cui aggressione i carabinieri di ...Unedile ha 'preteso' di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane. La vittima della 'spedizione punitiva' è un 33enne di origine albanese per la cui aggressione i carabinieri di Soncino (Cremona) hanno denunciato per lesioni personali aggravate, ...Un operaio edile ha ‘preteso’ di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e da un giovane operaio. La vittima della ‘spedizione pun ...Milano, 2 lug. Un operaio edile ha 'preteso' di ricevere i soldi che si era sudato sul cantiere, ma è stato aggredito brutalmente dal suo ex datore di lavoro e ...