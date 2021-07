"No alla revoca della pensione ai terroristi fuori dal carcere" (Di venerdì 2 luglio 2021) La decisione della Corte costituzionale: non si possono sospendere le pensioni ai mafiosi e ai terroristi che stanno scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione Leggi su ilgiornale (Di venerdì 2 luglio 2021) La decisioneCorte costituzionale: non si possono sospendere le pensioni ai mafiosi e aiche stanno scontando la pena in modalità alternativadetenzione

