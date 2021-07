Nazionale | Mancini | “Affrontiamo i migliori Formazione? Ho pochi dubbi”

(Di venerdì 2 luglio 2021) Non è Davide contro Golia solo perché gli azzurri sono abbastanza alti da guardare i belgi negli occhi, ma la squadra di Lukaku guarda tutti dall’alto in basso. Da tre anni domina il ranking Uefa, una posizione che merita rispetto ma che non spaventa l’Italia e, che ripete “faremo la nostra partita”. Tradotto: l’Italia giocherà come sa, non si piegherà alla forza dell’avversario. E sullache scenderà in campo stasera, alle ore 21, il ct ha: “Dobbiamo fare delle scelte ma aspetteremo domani per valutare le condizioni fisiche di tutti. Domani staremo meglio”.commenta ...

Ladi Robertosarà impegnata all'Allianz Arena di Monaco alle ore 21 ma dove vedere a Roma la partita Italia - Belgio ? In giro per la Capitale sono stati installati dei maxischermi ...MONACO DI BAVIERA - Verso la semifinale o verso Qatar 2022 . Dipende da stasera. Comunque vada c'è tanto futuro pere per la sua, è sicuro. Ma oggi conta soprattutto per capire quanto vale in termini assoluti quello che è stato fatto. Una montagna di risultati, di successi, di record, arrivati ...Divertirci e segnare un gol in più del Belgio' Mancini: 'Cosa vogliamo? Dopo la collezione di record e quasi tre anni senza sconfitte, gli Azzurri cercano un posto in semifinale. Il Corriere della Ser ...Ogni partita devi sempre giocare bene e concedere poco: serve una gara fatta nel modo giusto, perché il Belgio è una squadra fortissima». Noi dobbiamo giocare come squadra, difendere bene ed essere bi ...