M5S, Grillo: “Comitato di 7 persone per modificare regole” (Di venerdì 2 luglio 2021) Un Comitato di 7 persone per modificare le regole del M5S. E’ la novità annunciata da Beppe Grillo con un post su Facebook. L’annuncio del garante è il nuovo capitolo del periodo convulso del Movimento, con la rottura tra Grillo e l’ex premier Giuseppe Conte. “Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura di regole del MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare un Comitato di sette persone che si dovrà ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 2 luglio 2021) Undi 7perledel M5S. E’ la novità annunciata da Beppecon un post su Facebook. L’annuncio del garante è il nuovo capitolo del periodo convulso del Movimento, con la rottura trae l’ex premier Giuseppe Conte. “Oggi ho ricevuto dai gruppi parlamentari una richiesta di mediazione in merito agli atti che dovranno costituire la nuova struttura didel MoVimento 5 Stelle (Statuto, Carta dei valori, Codice Etico). Ho deciso quindi di individuare undi setteche si dovrà ...

