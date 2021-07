LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: Quattro al comando, il gruppo di van der Poel, Van Aert e Nibali insegue a 1’20”. Plotone Pogacar a 7’35?” (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CLASSIFICA GENERALE DEL Tour DE France 15.43 La Ineos ha deciso di dare una mano alla UAE Team Emirates. Cambia tutto. 15.42 Van Moer sembra soffrire un po’ in salita. 15.41 Inizia la Cote de la Croix de la Liberation per i fuggitivi. 15.40 Mancano 40 chilometri al traguardo. 15.37 Van Aert e Van der Poel lavorano nel gruppo maglia gialla. Tra un po’ inizieranno le salire e loro potrebbro provare ad attaccare, anche se hanno speso tantissimo. 15.34 I la stizuone vede i Quattro di testa con 1’15” sul ... Leggi su oasport (Di venerdì 2 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE15.43 La Ineos ha deciso di dare una mano alla UAE Team Emirates. Cambia tutto. 15.42 Van Moer sembra soffrire un po’ in salita. 15.41 Inizia la Cote de la Croix de la Liberation per i fuggitivi. 15.40 Mancano 40 chilometri al traguardo. 15.37 Vane Van derlavorano nelmaglia gialla. Tra un po’ inizieranno le salire e loro potrebbro provare ad attaccare, anche se hanno speso tantissimo. 15.34 I la stizuone vede idi testa con 1’15” sul ...

